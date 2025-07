"Uniti nella Diversità", emozioni vere per oltre 120 partecipanti

Una giornata di sole, mare e soprattutto umanità.

Domenica 13 luglio il Club Nautico di San Salvo ha ospitato la 13^ edizione di “Uniti nella Diversità”, una manifestazione ormai storica, nata per promuovere l’inclusione e la solidarietà attraverso il contatto con il mare.

A rendere davvero speciale l’evento sono stati loro, i veri protagonisti della giornata: decine di persone diversamente abili, che hanno vissuto un’esperienza unica, accolti con calore e coinvolti in ogni momento. Per molti è stato il primo bagno in mare aperto, il primo giro in barca, il primo tuffo in libertà, circondati da sorrisi sinceri e da un’organizzazione impeccabile.

Grazie alla partecipazione attiva di 15 imbarcazioni, gli ospiti sono stati accompagnati in un tour panoramico lungo la Costa dei Trabocchi, potendo godere della bellezza del mare in totale serenità e sicurezza grazie al supporto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Emozioni autentiche, volti illuminati di felicità e abbracci spontanei hanno reso l’atmosfera carica di entusiasmo e gratitudine.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di numerose realtà del territorio: Scuba Global Service, Croce Rossa Italiana, CNA, Assonautica Pescara, oltre alle associazioni Lory a Colori, Attivamente e Arda, da sempre impegnate nel sociale e nel supporto concreto ai più fragili.

La giornata si è conclusa presso la sede del Club Nautico, dove si è svolta una conviviale che ha riunito oltre 120 persone.

Un momento di festa, musica e buon cibo, durante il quale ragazzi, volontari e ospiti hanno condiviso risate, racconti ed emozioni, a testimonianza di quanto l’inclusione non sia solo un valore, ma una realtà possibile e bellissima.

Con questa 13^ edizione, “Uniti nella Diversità” si conferma una delle iniziative più autentiche e toccanti del territorio, capace di costruire relazioni vere, partendo da ciò che ci rende umani: il desiderio di stare insieme, senza distinzioni.

Foto in galleria Città di San Salvo