Pronto il nuovo Canile di Vasto, inaugurata la struttura di località Cipraneto

Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione del Canile comunale di Vasto in località Cipraneto, importo lavori 2.888.129,61.

La cerimonia, presieduta da Don Giovanni Boezzi, vice parroco di Santa Maria del Sabato Santo, è stata preceduta da una conferenza stampa nella Sala Consiliare in Municipio. Erano presenti insieme al sindaco di Vasto Francesco Menna, l’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca, gli assessori Paola Cianci e Licia Fioravante insieme alla Giunta, la dottoressa Valentina Italiani, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Chieti, Suor Alessandra Smerilli, Segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Giuseppe Vadalà, Generale Commissario Unico alle bonifiche delle discariche, Aldo Papotto Ten. Col. CC e Capo divisione finanziaria della struttura del Commissario unico alle bonifiche delle discariche, Giovan Battista Pasquariello, Responsabile unico del procedimento dell'Unità Tecnica amministrativa delle P.C.M. di Napoli, Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici, Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, Giovanni Verazzo impresa Francesco Verazzo ed il Prefetto Alessandro Valeri, la presidente dell'Associazione Amici di Zampa Maria Rosaria Amoroso e la presidente dell'associazione Ora rispetto per tutti gli animali Annarita Carugno, accompagnate dai volontari e dalle volontarie che quotidianamente sono impegnate per la tutela e la cura dei cani e dei gatti del nostro territorio.

Sindaco Francesco Menna : “0ggi è un giorno memorabile e storico per la nostra città e per la nostra regione perché inauguriamo il canile comunale, e sia per i lavori di bonifica della discarica di Vallone Maltempo che procedono spediti. Quando i cittadini ci accordarono la fiducia nel 2016, tra i tanti problemi sul tavolo, quello del canile sembrava essere irrisolvibile. Un canile dentro una discarica da bonificare. Pochissime risorse da investire e la necessità di cercare un terreno con le caratteristiche e le distanze di legge. Tanti viaggi della speranza, tante riunioni. Dopo dei bandi ad evidenza pubblica si trovò finalmente un terreno e dopo denunce di qualcuno e accertamenti vari si acclarò che località Cipraneto era il luogo ideale. Grazie ad una task force dello Stato con la missione di bonificare le discariche siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Vasto ha realizzato il canile più moderno e importante dell’Abruzzo fino alla Sicilia. Questi fatti e questi uomini ci rendono orgogliosi e fieri di essere cittadini italiani ed europei. Per questo è intenzione dell’Amministrazione comunale di Vasto conferire la cittadinanza onoraria al Generale Vadalà e attribuire gli onori ed il merito del caso a tutta la squadra dello Stato. Ringrazio la Asl ed in particolare il Dottor Torzi, Genovesi e Di Fonzo e le associazioni coinvolte”.

“Il nuovo Canile - dichiara l'assessora al Benessere degli animali, Paola Cianci - che ospiterà anche un rifugio temporaneo per i gatti bisognosi di cure, non è solo una struttura moderna ed efficiente, è l’espressione concreta di una visione politica che guarda al futuro. Rappresenta una città più giusta, più civile, più responsabile, in cui il rispetto per ogni forma di vita è al centro delle scelte. Oggi celebriamo un traguardo importante, frutto di anni di lavoro, passione e determinazione. Per me, che ho seguito ogni fase di questo percorso, è motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto rappresenta un nuovo inizio. Un punto di partenza per progetti e iniziative che renderanno la nostra comunità, e le nuove generazioni, sempre più sensibili al benessere animale. Un ringraziamento speciale a tutte e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato storico.”

“Oggi è una giornata da ricordare per la nostra città. Il progetto del nuovo canile rappresenta non solo un'opera attesa e necessaria, ma anche il frutto di una collaborazione straordinaria tra istituzioni e cittadini. Le più importanti autorità dello Stato sono coinvolte - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante - a dimostrazione che lo Stato c’è, è presente e agisce concretamente per il bene delle comunità. Accanto alla "task force istituzionale", c’è stata una vera task force cittadina: donne e uomini che, con passione e dedizione, hanno scelto di donare tempo ed energie per costruire un futuro migliore. Dal 2014 ad oggi, questa sinergia ha permesso di superare ostacoli, trovare soluzioni e dare forma a un progetto condiviso e lungimirante. Un ruolo decisivo in tutto questo è stato giocato anche dalla bonifica del vallone Maltempo, un altro tassello fondamentale che ha consentito di immaginare e realizzare questo spazio in modo sicuro, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Oggi celebriamo un risultato concreto, ma soprattutto un grande esempio di collaborazione e visione comune”.

Aldo Papotto, Ten. Col. CC e Capo divisione finanziaria della struttura del Commissario unico alle bonifiche delle discariche: “Il sito aveva delle criticità gigantesche. E’ stato oggetto di errori progettuali. Abbiamo dovuto annullare i lavori in corso. Era doveroso per la messa in sicurezza della discarica trovare un lotto diverso. Non era facile mettere in sicurezza la mole dei rifiuti di Vallone Maltempo. E’ nata quindi l’esigenza di rifinanziare il progetto per mettere in sicurezza la discarica e realizzare il canile. Oggi è una giornata importantissima perché il livello di civiltà viene valutato dalla capacità di tutela gli animali e questo progetto si è concluso in maniera splendida”.