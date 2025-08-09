Aragon Spartans Tennistavolo Vasto verso la B1, arrivano Di Marino e Serti

Prossima stagione di Serie B1 alle porte per la neopromossa formazione Aragon Spartans Tennistavolo Vasto.

Il roster dei vastesi è stato arricchito dall’ingaggio dell’esperto pongista 31enne Alessandro Di Marino, attualmente numero 35 del ranking nazionale e tra i più forti del panorama italiano nell’ultimo decennio. Altro innesto di spessore quello del 18enne Attilio Serti, già numero 69 d’Italia e atleta di grande prospettiva.

Completano la rosa il confermatissimo “Leone di Vasto” Federico Antenucci, 23 anni, il bulgaro Georgi Eftimov, 22 anni, imbattuto nella scorsa stagione e atleta in forte ascesa nel panorama internazionale, e per finire il 51enne capitano di lungo corso Alessandro Santoro che, verosimilmente, a meno di infortuni e/o squalifiche, svestirà i panni di giocatore per concentrarsi sulla gestione della formazione, il coaching e la tattica di gara.

Confermatissimo nel ruolo di direttore sportivo il vastese Gabriele Antenucci. “Ho voluto rinforzare la squadra con due tasselli davvero importanti e sono entusiasta per essere riuscito a portarli a Vasto – le prime parole del ds -. Non dimentichiamoci che siamo una neopromossa in un campionato semiprofessionistico e che sarà durissima quest’anno.

Siamo stati inseriti nel cosiddetto girone della morte, quello sud, e saremo chiamati a battagliare in piazze caldissime di Sicilia, Puglia e Campania; siamo la squadra più a nord e il solo pensiero di affrontare dure battaglie sportive a Marsala, a Enna o a Lecce e Torre del Greco mi fa venire la febbre! State tranquilli – conclude Antenucci – che venderemo la pelle su tutti i campi e, con l’aiuto dei nostri formidabili tifosi, sapremo fare fortino qui a Vasto”.