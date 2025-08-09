'Incontri di Musica Antica' targati Coro Stella Maris a Vasto, buoni i riscontri

Ottima presenza di pubblico e addetti ai lavori e alto gradimento per l'edizione 2025 di Incontri di Musica Antica organizzata dal Coro Polifonico Stella Maris.

I numerosi turisti, e non, presenti agli appuntamenti sono rimasti colpiti dal contenuto di alto livello dei concerti proposti nei cinque appuntamenti dall’8 luglio al 7 agosto previsti dal programma, e di aver potuto godere nelle bellissime sale di Palazzo d’Avalos anche delle bellezze del “Palazzo del Marchese” e delle opere custodite nella Pinacoteca e nei Musei.

Canti e musiche medievali e rinascimentali sono stati magistralmente eseguiti dai protagonisti della rassegna, Ensemble Stella Nova, Ensemble Micrologus (PG) e Coro Polifonico Stella Maris. Da ricordare in particolare il concerto “Rivoluzione Ars Nova” al Teatro Rossetti dell'Ensemble Micrologus (il gruppo più famoso e longevo italiano di musica medievale).

Grande soddisfazione è stata espressa per la qualità tecnica, la presenza del numeroso pubblico e l’interesse suscitato dai contenuti dei concerti, da Vittorio Melone, presidente del

Coro Polifonico Stella Maris, dal direttore artistico Paola Stivaletta e dal coordinatore della rassegna Peppino Forte i quali hanno voluto ringraziare l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, e tutta l’Amministrazione comunale, per il fondamentale sostegno e per la sensibilità dimostrata verso questo importante evento culturale della città.

L’assessore Della Gatta, in particolare, ha sottolineato lo spessore culturale, l’interesse ed il successo di Incontri di Musica Antica e riconosciuto il pluriennale impegno dell’Associazione Coro

Polifonico Stella Maris per la diffusione della Musica Antica, reso possibile dall’impegno e dallo studio del direttore Paola Stivaletta cui è andata la lode anche per la scelta di periodi storici tra i più ricchi da un punto di vista culturale e, più nello specifico, nella cultura musicale.

L’Associazione di Cultura Musicale Coro Polifonico Stella Maris, orgogliosa di questi risultati e consapevole del ruolo e della responsabilità assunta, è già impegnata in nuove iniziative ed avventure musicali in attesa della prossima edizione di “Incontri di Musica Antica”.

Parte della foto in galleria di Costanzo D'Angelo