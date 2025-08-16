Stefano Giuliani nuovo presidente dell’Unione Ciclistica Fernando Perna e del Trofeo Matteotti

L’Unione Ciclistica Fernando Perna, società organizzatrice del 77° Trofeo Matteotti, annuncia un cambio al vertice con Stefano Giuliani che assume la presidenza.

La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni di Daniele Sebastiani, che lascia l’incarico per motivi personali.

La nuova nomina di Giuliani segna l’avverarsi di un sogno a lungo coltivato e che ha radici profonde nella sua storia personale. “Questo è un sogno che inseguo da quando ero bambino – ha dichiarato il neo presidente – Ho vissuto il Trofeo Matteotti in ogni sua sfaccettatura, l’ho corso da atleta, l’ho vinto da direttore sportivo e l’ho gestito da direttore generale. Assumere la presidenza è finalmente la massima espressione di questa passione e di questo legame”.

Giuliani ha voluto ringraziare il predecessore e l’intera squadra che ha reso possibile il successo della manifestazione: “Ringrazio Daniele Sebastiani per il lavoro svolto e auguro il meglio per il suo futuro. Desidero inoltre esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il consiglio direttivo, il cui impegno è fondamentale per la nostra società. Insieme, continueremo a far crescere il Trofeo Matteotti, onorando la sua storia e proiettandolo verso un futuro ancora più brillante”.

Con la sua vasta esperienza e il suo profondo legame con la corsa, Stefano Giuliani è pronto a guidare l’Unione Ciclistica Fernando Perna e il Trofeo Matteotti verso nuove sfide e successi, continuando a scrivere la storia di uno degli eventi ciclistici più amati e prestigiosi d’Italia che si correrà domenica 14 settembre a Pescara.

