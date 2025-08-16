"Artigiano in Fiera", obiettivo incentivare la presenza delle imprese abruzzesi

Via libera da parte della Camera di commercio Chieti Pescara alla pubblicazione della manifestazione d’interesse rivolta alle imprese artigiane per la partecipazione all’evento Artigiano in Fiera, in programma alla fiera di Milano Rho dal 6 al 14 dicembre 2025.

Le imprese artigiane hanno possibilità di partecipare ad Artigiano in Fiera animando lo spazio espositivo che le Camere di commercio regionali e la Regione Abruzzo hanno acquisito per tutta la durata della manifestazione e che metteranno a disposizione delle aziende.

Si rafforza così un legame di collaborazione tra gli enti camerali e la Regione che permette alle imprese abruzzesi di diversi settori di essere presenti a iniziative nazionali e internazionali. Per l'edizione 2025 di Artigiano in Fiera, saranno realizzati cinquanta moduli espositivi di circa 10 metri quadri cadauno, da assegnare alle aziende artigiane e alle altre tipologie di impresa abruzzesi produttrici di prodotti caratteristici del territorio, oltre ad un'area istituzionale dedicata alla promozione del territorio.

“La Regione – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca – ha previsto un contributo economico a sostegno dell’iniziativa perché siamo convinti della necessità di rafforzare e supportare il settore dell’artigianato storicamente importante per l’economia regionale. Proprio in quest’ottica – aggiunge Magnacca – abbiamo previsto una premialità per le imprese dell’artigianato artistico proprio perché meglio di tutte rappresentano la tradizione del nostro territorio”.

Ma l’attenzione non è rivolta solo verso le imprese. “Quest’anno per la prima volta – precisa l’assessore – possono entrare nello spazio espositivo Regione-Camere di commercio i comuni che hanno nella propria tradizione una vocazione per l’artigianato artistico. In questo modo piccoli comuni avranno modo di essere protagonisti all’interno di una kermesse di valore internazionale”.

Sul valore e l’importanza della collaborazione Regione-Camere di commercio per Artigiano in Fiera, è intervenuto il presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. “Con la nostra partecipazione ad Artigiano in Fiera 2025 portiamo al mondo il cuore autentico dell’Abruzzo: storia, tradizioni e creatività. L’artigianato vive oggi una stagione di grande fermento creativo, in cui il classico si intreccia con il moderno, il design con la manualità. Grazie al sostegno congiunto delle Camere di Commercio abruzzesi e della Regione, accompagniamo gli artigiani nella valorizzazione delle loro produzioni e li sosteniamo nel passaggio tra generazioni, affinché la nostra identità continui a rinnovarsi. A Milano mostreremo non solo prodotti, ma l’essenza di un territorio che sa emozionare e incantare”.