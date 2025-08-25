Doppio successo per La Ciurma Vasto alla storica Regata dei Gonfaloni a Pescara

Vasto è ‘regina‘ alla 30^ edizione della storica Regata dei Gonfaloni a Pescara.

La Ciurma Vasto, capitanata dall’inossidabile timoniere Filippo Ciccotosto, s’impone sia nella categoria maschile che in quella femminile, confermando appieno potenzialità e valore del gruppo.

Il team maschile, con il tempo di 25’14’’1, conquista la vittoria precedendo Molfetta e Pescara Sud, concedendo il bis dopo l’affermazione dell’estate scorsa e dando ulteriori conferme a quelle ad altissimo livello espresse nel campionato nazionale di categoria. Prima volta sul gradino più alto del podio per La Ciurma ‘rosa’ nelle acque pescaresi nella regata intitolata alla memoria del suo ideatore, Giovanni Verzulli, con il tempo di 14’33″5 davanti a Termoli e Molfetta.

Alla squadra vastese sono arrivate le congratulazioni del sindaco Francesco Menna e dell’assessore allo Sport Carlo Della Penna.

A Pescara in gara la squadre maschili Molfetta, Giulianova, Ortona, Martinsicuro, Pescara Sud, La Ciurma Vasto, Porto antico Pescara e Termoli

e le femminili Ortona, La Ciurma Vasto, Porto antico Pescara, Termoli e Molfetta.

La squadra maschile: Roberto Taddeo, Marco Galante, Francesco Racciatti, Severino Canci,Mirco Argentieri, Vincenzo Cupaiolo, Antonino Guastadisegni, Loris Stivaletta, Michele Di Pardo, Federico Cosenza, Antonio Santarelli e Davide Spallini.

La squadra femminile: Sonia Scafetta, Marina Savino, Stefania Fattibene, Stefania Catena, Anila Di Pietro, Valentina D’Andreamatteo, Antonietta Vetta, Federica Mottini, Orietta Delli Benedetti, Genny Maria Corroppoli e Gabriella Romilio.