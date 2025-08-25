“Impressioni d'Abruzzo” di Anna Maria Moschetta, presentazione a Vasto

Giovedì 28 agosto alle ore 18, ai Giardini d’Avalos di Vasto, verrà presentato il volume di liriche e immagini “Impressioni d'Abruzzo” di Anna Maria Moschetta Vannucci, un incontro tra poesia e pittura, pause musicali e letture, programmato dalla Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” con il patrocinio del Comune di Vasto.

Dopo i saluti istituzionali, interventi della presidente Gabriella Izzi Benedetti e di Antonio Mucciaccio. Presente l’autrice. Letture a cura di Simona Cieri. Intermezzi musicali: Alessandro Pensa e Domenico D'Annunzio.

“Anna Maria Moschetta Vannucci, abruzzese di nascita, ma fiorentina di adozione, attraverso scorci di memoria e affondi emotivi durante i suoi ritorni nella città d'origine, riallaccia lo stretto rapporto con il mondo abruzzese, offrendoci pagine intense e immagini trasfigurate nella personale rielaborazione creativa", spiega Gabriella Izzi Benedetti.

Insomma, un emozionante viaggio di ritorno alle origini dell'autrice, in cui riprendono vita personaggi, luoghi, scene vissute e particolari ricordi. Una serata da non perdere, che si concluderà con momenti di tasting.