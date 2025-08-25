'Anch'io sono la Protezione Civile', concluso il campo-scuola a San Salvo

Si è conclusa ieri, con grande entusiasmo, l’edizione 2025 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, ospitato a San Salvo, con ‘cuore’ degli appuntamenti al Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina.

Una settimana intensa (18–24 agosto) che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni in un percorso di crescita, formazione e divertimento. Sotto la guida degli istruttori, i giovani hanno partecipato ad attività teoriche e pratiche: dai corsi antincendio al primo soccorso, dalle esercitazioni di radio comunicazioni fino alla tutela dell’ambiente e del territorio.

La giornata conclusiva è stata arricchita da una suggestiva dimostrazione dell’unità cinofila di salvamento FISA, seguita dalla cerimonia di chiusura, alla presenza del vicesindaco Eugenio Spadano e dell’assessore alla Protezione Civile Tony Faga.

Un’esperienza educativa - si evidenzia in una nota del Comune di San Salvo - che ha unito conoscenza, spirito di squadra e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della Protezione Civile e alla cultura della prevenzione.

Eugenio Spadano, vicesindaco di San Salvo: “È motivo di orgoglio vedere così tanti ragazzi impegnarsi con entusiasmo in un percorso che li forma non solo come cittadini consapevoli, ma anche come persone pronte ad aiutare gli altri in caso di necessità.”

Tony Faga, assessore alla Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile: “Questo campo è la dimostrazione di come si possa unire formazione e divertimento. Ringrazio gli istruttori, le associazioni coinvolte e soprattutto i ragazzi, che hanno dimostrato impegno e voglia di imparare.”