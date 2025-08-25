Scudetto Tambeach, pieno di successi del Palabeach Catania alle finali nazionali di Vasto Marina

Si è concluso, al Lido Fernando di Vasto Marina, l’appuntamento delle finali nazionali Scudetto Tambeach organizzate dalla Federazione Italiana Palla Tamburello.

Pieno di successi, al termine della tre giorni di gare sulla sabbia nelle varie categorie in lizza, del Palabeach Catania che si conferma dominante nella disciplina.

Categoria Singolo Maschile: Palabeach Catania

Categoria Doppio Maschile: Palabeach Catania

Categoria Doppio Femminile: Palabeach Catania

Categoria Doppio Misto: Palabeach Catania

Categoria Under 14: Palabeach Catania

Categoria Under 16: Palabeach Catania

“Si rivolge un sentito ringraziamento – si legge in una nota della Federazione – a tutte le società partecipanti, ai tecnici, agli ufficiali di gara, ai volontari e a quanti hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento. Nell’attesa di ritrovarci per le future edizioni, si esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo sportivo”.

L’evento sportivo nazionale della Federazione ha visto la collaborazione, oltre che del Comune di Vasto, della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, del Coni e Sport e Salute, del CSI-Centro Sportivo Italiano di Chieti con Frentauto in qualità di sponsor ufficiale della manifestazione

Foto @morrispaganottiphotographer dalla pagina Facebook Federazione Italiana Palla Tamburello