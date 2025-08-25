'Gambe e Calci' e tanti sorrisi a San Giovanni Lipioni

Celebrate il 20 agosto la feste patronali a San Giovanni Lipioni in onore di San Felice Martire,
Spazio, nel programma, alla terza edizione di “Gambe e Calci”, ideato e promosso da Vincenzo Finarelli.
Donne in campo nel nuovo impianto sportivo di calcetto in sintetico, ciliegina sportiva nell'Alto Vastese, da poco riconsegnato alla cittadinanza dall'amministrazione comunale, con spalti gremiti da più di 250 spettatori.
Inno nazionale con la banda, giocatrici accompagnate in campo dai bambini, e poi sorrisi, calci e… fiatone.
In serata Orchestra in piazza con organizzazione della Pro Loco e fuochi pirotecnici finali,
Le compaesani si sono ridate appuntamento alla prossima stagione sangiovannese 2026,