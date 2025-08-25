Pronto soccorso: tra Chieti, Lanciano e Vasto 4.300 pazienti in 10 giorni

Ãˆ stato un periodo di super lavoro per i Pronto soccorso di Chieti, Lanciano e Vasto, che tra il 10 e il 20 agosto hanno registrato un aumento straordinario degli accessi, in media del 30-35 per cento in piÃ¹ rispetto alla normale attivitÃ .

L'ondata di accessi ha comportato un notevole sovraccarico per tutte le strutture di emergenza-urgenza, con inevitabili ripercussioni sui tempi di attesa e sulla percezione del servizio da parte dei cittadini. Questi i numeri degli accessi totali nel periodo: Chieti 1.900, Lanciano 1.100, Vasto 1.300.

L'analisi dei dati, diffusi dal direttore del Dipartimento emergenza urgenza della Asl Lanciano Vasto Chieti, Emmanuele Tafuri, evidenzia che le ragioni principali del sovraffollamento sono legate all'aumento della popolazione turistica nel periodo delle festivitÃ , con una conseguente maggiore domanda di assistenza, alla carenza di risposte sanitarie territoriali in alcune aree, che spinge le persone a rivolgersi direttamente al Pronto soccorso, e all'uso non appropriato per prestazioni non urgenti.

I dati confermano, infatti, che la percentuale di crescita maggiore ha riguardato i codici minori, ovvero richieste di carattere ambulatoriale che non avrebbero dovuto essere trattate in emergenza.

Â«Nonostante la pressione straordinaria - sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - le misure di contenimento attivate dall'Azienda hanno garantito la piena operativitÃ dei servizi. In particolare, vista l'elevata affluenza di turisti a Vasto, al Pronto soccorso dell'ospedale sono stati assegnati dal 1Â° agosto due medici in piÃ¹, a integrazione dell'organico di nove unitÃ . Tuttavia, lo sforzo organizzativo ha generato un elevato livello di stress per tutto il personale sanitario impegnato nei Pronto soccorso. A loro va il ringraziamento e il plauso per la professionalitÃ dimostrata ancora una volta in prima linea, in un contesto complesso e difficileÂ».

Ãˆ importante ricordare un principio fondamentale: il Pronto soccorso va utilizzato esclusivamente in caso di reale necessitÃ e urgenza.

L'uso corretto del servizio Ã¨ fondamentale per i seguenti motivi: garantire una risposta rapida ai casi piÃ¹ gravi; evitare attese prolungate legate a prestazioni non urgenti; alleggerire la pressione sugli operatori sanitari, migliorando la qualitÃ e la sicurezza delle cure.

Â«I tempi di permanenza in Pronto soccorso sono determinati da molteplici fattori - sottolinea Tafuri - tra cui la disponibilitÃ di esami diagnostici e consulenze specialistiche. Anche per i casi piÃ¹ gravi, come i codici rossi, i percorsi assistenziali possono richiedere tempi tecnici non riducibili legati alla complessitÃ Â».

Oltre alle misure giÃ adottate, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha programmato ulteriori interventi: un nuovo concorso per l'assunzione di medici al fine di rafforzare gli organici nei cinque Pronto soccorso aziendali, turni aggiuntivi e il potenziamento delle risorse dedicate all'emergenza-urgenza, cosÃ¬ da migliorare la risposta assistenziale e alleggerire i carichi di lavoro del personale.