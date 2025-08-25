Poesie a tavola e omaggio a Romualdo PÃ ntini nell'incontro tra ex studentesse del Magistrale di Vasto

Ãˆ stato un omaggio a Romualdo PÃ ntini, a ottanta anni dalla sua morte, a caratterizzare lâ€™incontro conviviale tra ex studentesse dellâ€™Istituto Magistrale intitolato al poeta vastese.

Accanto alla narrazione degli episodi piÃ¹ significativi e divertenti che hanno segnato la loro storia scolastica, le convenute si sono cimentate in un reading poetico attingendo dal libro che raccoglie la produzione dellâ€™autore curato dal prof. Gianni Oliva, Casa Editrice Rocco Carabba.

La lettura dei dieci brani selezionati Ã¨ stata un passaggio leggero e piacevole che ha contribuito a rinsaldare lâ€™amicizia tra le presenti le quali, a distanza di anni, continuano imperterrite a coltivare il desiderio di riabbracciarsi e festeggiare.