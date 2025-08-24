They-Breidenbach e Alfieri-Ranghieri vincono la tappa di Vasto Marina del Campionato Italiano di beach volley

Il Lido Acapulco di Vasto Marina ha fatto da cornice, in questo fine settimana, alla tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, richiamando pubblico e appassionati per due giornate di grande spettacolo sportivo.

Nel tabellone femminile, la finale ha visto imporsi Chiara They e Sara Breidenbach, che hanno conquistato il gradino piÃ¹ alto del podio superando con decisione la coppia Frasca-Gradini con il punteggio di 2-0. Terzo posto per la coppia Puccinelli-Belliero.

Successo netto anche nella finale maschile: a trionfare sono stati Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, che hanno battuto Martino-PedestÃ con un secco 2-0, confermandosi protagonisti assoluti della sabbia italiana. Terzo posto per la coppia Lupo-Borracino.

Per entrambe le coppie vincitrici si tratta di una doppietta in Abruzzo: sia They-Breidenbach che Alfieri-Ranghieri avevano giÃ conquistato la Coppa Italia a Montesilvano e la prestigiosa Tappa Gold, arricchendo cosÃ¬ il loro straordinario percorso stagionale.

Durante tutta la tappa il Lido Acapulco ha registrato il pienone, con spalti gremiti e grande entusiasmo da parte del pubblico: una conferma non solo del crescente interesse per la disciplina, ma anche del fatto che lâ€™Abruzzo si conferma punto di riferimento nazionale per il beach volley.

Al termine delle finali sono stati premiati anche gli MVP della Top 1: nel femminile riconoscimento a Chiara They mentre nel maschile Ã¨ stato eletto Manuel Alfieri, a suggellare due prestazioni di altissimo livello.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte importanti rappresentanti istituzionali e sportivi: il sindaco di Vasto Francesco Menna, gli assessori Carlo Della Penna (Sport) e Anna Bosco (Sociale), il senatore Etelwardo Sigismondi, il consigliere comunale Antonio Monteodorisio, il direttore tecnico del Campionato Italiano Beach Volley Andrea Bilato, il consigliere federale Andrea Abbiati, il presidente del Comitato Regionale Abruzzo Fipav Mattia Di Gregorio, il responsabile provinciale beach volley Vito Fiorillo, il consigliere territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est Carlo Menna, a testimonianza del forte legame tra il territorio e il movimento del beach volley italiano.

Le finali di Vasto Marina, dove la tappa del campionato Ã¨ stata organizzata dalla Beach On di Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi, hanno regalato emozioni, intensitÃ e una grande festa di sport, ribadendo il legame tra territorio, accoglienza e grandi eventi sportivi di livello assoluto.