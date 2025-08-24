“Aisling” di Nausica Manzi alla conquista del pubblico di lettori

A solo un mese dall’uscita e nel pieno della sua promozione e divulgazione sul territorio, Aisling, il nuovo romanzo di Nausica Manzi, giovane scrittrice originaria di Monteodorisio, conquista il pubblico di lettori per la potenza e la delicatezza di una storia che emerge grazie a una scrittura capace di smuovere emozioni e sensazioni intense e profonde.

"Le parole dell'autrice sono state come un abbraccio caldo e confortante, che mi ha avvolto e mi ha fatto sentire meno solo.” - si legge in una delle recensioni del volume che segna il seguito di Dhà, edito dalla stessa casa editrice nel 2022 – “La storia è stata capace di toccare le corde più profonde del mio cuore, facendomi ridere e piangere con una intensità che non provavo da tempo. I personaggi sono così reali e vivi che mi sembra di conoscerli da sempre.”

E ancora: “È evidente che Nausica fa riferimento a persone che le hanno toccato l’anima. Sicuramente quelle che cita nei ringraziamenti e nella dedica. La scrittura è sublime, capace di trasmettere emozioni e sentimenti con una delicatezza e una potenza che mi hanno lasciato senza fiato. Tenera e forte come la sua autrice. Non posso che consigliare a tutti di leggerlo, perché è un'esperienza che vi cambierà, vi arricchirà e vi farà sentire vivi."

Queste sono solo alcune delle parole di apprezzamento del romanzo, motivo per cui la Dialoghi Edizioni ha deciso di assegnare alla Manzi e alla sua nuova opera un riconoscimento a dimostrazione del grande successo di pubblico.

“Sono davvero felice perché Aisling è musica di rinascita e ringrazio per tutto l’affetto che sto ricevendo. Il viaggio di Aisling continua…” ha dichiarato felicissima l’autrice.