Eccellenza abruzzese, diramato il calendario

Eâ€™ stato diramato il calendario per la stagione 2025/2026 in Eccellenza abruzzese.
Prima giornata in programma domenica 7 settembre.
La novitÃ , comunicata dalla LND Abruzzo, Ã¨ un anticipo al sabato.
Questa la giornata numero 1 del torneo regionale: Fucense Trasacco-Penne, Montorio â€™88-Bacigalupo Vasto Marina, Ovidiana Sulmona-Santegidiese, Pianella-Lanciano, Pro Vasto-Folgore Delfino Curi Pescara, Renato Curi Angolana-Pontevomano, Sambuceto-Celano, Torrese-San Salvo, Virtus Cupello-Mosciano