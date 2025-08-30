Torna 'Vestiamoci di Emozioni', sfilano i ragazzi dell'Anffas Vasto

Nella serata di sabato 30 agosto il centro di Vasto si veste di bellezza e inclusione.
Torna "Vestiamoci di Emozioni”, appuntamento alla terza edizione, evento che ogni anno racconta il valore dello stare insieme.
In passerella, in Corso Italia, i ragazzi e le ragazze dell’Anffas Vasto, veri protagonisti di una serata che celebra il coraggio di essere se stessi.
Ospiti della serata:
Federico Perrotta, conduttore
Valentina Olla, attrice
Monsieur David, artista
Marco Bassi, pianista
Chiara Muratori, soprano
Ad organizzare l'appuntamento, assieme all'Anffas, il Comune di Vasto, il Consorzio Vasto in Centro e la Muzak Eventi.
“Il Consorzio Vasto in Centro - si legge in una nota - è al fianco dell’Anffas per dare vita a un appuntamento che va oltre lo spettacolo: un abbraccio collettivo, la dimostrazione che insieme siamo più forti, più belli, più umani”.
Ingresso libero.