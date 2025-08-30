Meteo non favorevole, 'San Salvo a Tavola - La Magnalonga' rinviata a domenica 31

A causa delle condizioni meteo incerte e avverse, l’evento “San Salvo a Tavola – La Magnalonga” previsto per sabato 30 agosto viene rinviato a domenica 31 agosto, sempre nel cuore del centro città.

Tradizione, cibo, convivialità e allegria rimarranno i protagonisti della serata: la grande cena con la tavolata sotto le stelle si svolgerà con le stesse modalità, orari e punti ristoro, come da programma.

Restano invariati anche i divieti e le chiusure delle strade, secondo l’ordinanza già comunicata.

La grande festa è solo rimandata di un giorno: l’attesa renderà la serata ancora più speciale!

San Salvo vi aspetta per vivere insieme una bellissima serata.

Testo a cura di Città di San Salvo