Pro Life Racing Team, avvio sprint nel ciclocross con podio e top-5

La Pro Life Racing Team si Ã¨ rimessa ufficialmente in moto per affrontare al meglio la stagione di ciclocross 2025-2026.

Proprio in questi giorni, il team di Casalbordino sta riprendendo confidenza con la disciplina autunnale e invernale delle due ruote, programmando con grande attenzione le prossime uscite agonistiche.

Un primo assaggio Ã¨ arrivato lo scorso 28 settembre a Corridonia, nelle Marche, in occasione della prova dâ€™apertura del Giro delle Regioni di Ciclocross. Il sodalizio nero-arancio fluo ha risposto presente con ottimi risultati: podio per Giuseppe Cinalli, terzo tra i Master 8, e prestazione di spessore per Carlo Tudico, quarto nella categoria Master 7. Bene anche Nicola Delle Donne, Rocco Valloscuro e Davide Zimarino, tutti protagonisti con ottime prove.

I portacolori della Pro Life continueranno a battersi sui prati del Centro Italia e lungo lo Stivale, determinati a difendere con orgoglio il nome di una societÃ impegnata a tutto campo nel mondo delle due ruote, stagione dopo stagione.