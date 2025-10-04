Don Gianluca Bracalante lascia Gissi, Don Angelo Di Prinzio nuovo amministratore parrocchiale

Don Gianluca Bracalante, in vista di una collaborazione didattica da offrire al Seminario Regionale a Chieti, collegata al Dottorato in Teologia da lui conseguito presso la Pontificia UniversitÃ Lateranense, lascia la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi ed assume dal 1 novembre p.v. lâ€™ufficio di Amministratore della Parrocchia di San Francesco da Paola in Chieti, resosi vacante dopo le dimissioni presentate dal Parroco Mons. Paolino Sciullo per ragioni di etÃ e di salute.
Dalla stessa data Don Angelo Di Prinzio diventa temporaneamente Amministratore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi, rimanendo parroco della Parrocchia di San Sabino in Furci.
Mons. Paolino Sciullo offrirÃ la Sua collaborazione al Parroco del Santissimo Crocifisso, Don Guido Carafa, mantenendo lâ€™impegno di Cappellano delle Suore Compassioniste Serve di Maria a Chieti Scalo.
Preghiamo per i suddetti presbiteri, che benedico di cuore e affido allâ€™intercessione della Madre di GesÃ¹ e nostra.
+ Bruno Forte
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto
