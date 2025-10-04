Partecipa a IlTrigno.net

Don Gianluca Bracalante lascia Gissi, Don Angelo Di Prinzio nuovo amministratore parrocchiale

La comunicazione dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte

redazione
Territorio
Don Gianluca Bracalante, in vista di una collaborazione didattica da offrire al Seminario Regionale a Chieti, collegata al Dottorato in Teologia da lui conseguito presso la Pontificia UniversitÃ  Lateranense, lascia la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi ed assume dal 1 novembre p.v. lâ€™ufficio di Amministratore della Parrocchia di San Francesco da Paola in Chieti, resosi vacante dopo le dimissioni presentate dal Parroco Mons. Paolino Sciullo per ragioni di etÃ  e di salute. 

Dalla stessa data Don Angelo Di Prinzio diventa temporaneamente Amministratore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi, rimanendo parroco della Parrocchia di San Sabino in Furci.

Mons. Paolino Sciullo offrirÃ  la Sua collaborazione al Parroco del Santissimo Crocifisso, Don Guido Carafa, mantenendo lâ€™impegno di Cappellano delle Suore Compassioniste Serve di Maria a Chieti Scalo.

Preghiamo per i suddetti presbiteri, che benedico di cuore e affido allâ€™intercessione della Madre di GesÃ¹ e nostra.

+ Bruno Forte

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto

foto parrocchie31.it

