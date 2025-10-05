Partecipa a IlTrigno.net

Lâ€™abruzzese Giorgia Montaldi Ã¨ campionessa italiana di tiro con lâ€™arco Juniores

redazione
Sport
Il Coni Abruzzo celebra il trionfo di Giorgia Montaldi, giovane atleta di Avezzano, che ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Juniores 

Tesserata con lâ€™Asd Arcieri Abruzzesi di Chieti, Giorgia ha saputo distinguersi per talento, passione e dedizione, portando in alto il nome dellâ€™Abruzzo.

Â«Un risultato che rende onore alla nostra regione e al grande lavoro svolto sul territorio. Complimenti a Giorgia, alla sua societÃ  e al presidente della FITARCO Abruzzo, Claudio Perrotta, per lâ€™impegno costante nella crescita di questa disciplinaÂ», dice Antonello Passacantando, presidente del Coni Abruzzo.

Il suo successo Ã¨ un esempio per tanti giovani: lo sport, quando coltivato con impegno, costruisce identitÃ , promuove eccellenza e crea legami forti tra talento e territorio.

