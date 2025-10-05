L'Abruzzo ad Assisi in onore di San Francesco Patrono d'Italia, l'assessore Travaglini in rappresentanza di San Salvo

Gianmarco Travaglini, assessore alle Politiche Sociali, ha preso parte, in rappresentanza della CittÃ di San Salvo, alle solenni celebrazioni di Assisi dedicate a San Francesco, Patrono dâ€™Italia, svoltesi nei giorni 3 e 4 ottobre 2025.

Il momento piÃ¹ significativo si Ã¨ svolto il 3 e 4 ottobre, con la commemorazione del Transito di San Francesco e la cerimonia di accensione della lampada votiva che arde sulla tomba del Santo, alla presenza delle autoritÃ civili e religiose. Questâ€™anno, lâ€™onore di offrire lâ€™olio per la lampada Ã¨ spettato proprio allâ€™Abruzzo, che ha partecipato con una nutrita delegazione istituzionale.

Ad accendere la lampada Ã¨ stato il sindaco dellâ€™Aquila, Pierluigi Biondi, a nome dellâ€™intera regione.

Il 4 ottobre, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale di Assisi, si Ã¨ svolta lâ€™accoglienza ufficiale delle delegazioni abruzzesi, con gli interventi del sindaco, Valter Stoppini, del sindaco dellâ€™Aquila, Pierluigi Biondi, e del Ã¨residente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Nella giornata di venerdÃ¬ 3, presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, si sono tenute le solenni celebrazioni religiose, seguite in serata da una grande festa in piazza per accogliere la delegazione abruzzese, in un clima di profonda spiritualitÃ e di condivisione.

â€œÃˆ stato un grande onore rappresentare San Salvo in unâ€™occasione cosÃ¬ significativa per lâ€™Italia intera. San Francesco Ã¨ simbolo di pace, fraternitÃ e attenzione verso gli ultimi, valori che guidano anche il nostro impegno quotidiano nelle politiche sociali", ha rimarcato Travaglini.