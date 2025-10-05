'Arte in Borgo' a Vasto, ulteriore parapetto in maiolica sulla panoramica Loggia Amblingh

La Loggia Amblingh sarà arricchita da un ulteriore parapetto in maiolica, a motivo floreale: verrà realizzato in prossimità del ristorante “Le Cisterne”.

Si tratta - si evidenzia in una nota del Comune di Vasto - della terza tappa del progetto “Arte in Borgo” avviato nel 2013 dal Comune in collaborazione con il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna (con l’allora presidente Luigi Marcello) prima con la scalinata Rossetti e, nel 2020, con il parapetto decorato.

Il nuovo parapetto, con incarico dell'opera affidato al Laboratorio Creta Rossa di Vasto, sarà presentato ufficialmente nei primi mesi del 2026.

“La collaborazione con il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna si è dimostrata preziosa e duratura – sottolineano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - capace di lasciare segni concreti e di qualità, a beneficio della comunità e dei tanti visitatori. Un intervento che come obiettivo si pone la riqualificazione di uno degli scorci maggiormente suggestivi del centro storico cittadino. Ringraziamo il Club per l’impegno costante e per il dialogo costruttivo che rende possibili opere belle e durature come questa”.

“Grazie all’Amministrazione comunale a tutti coloro che collaborano con noi. La sinergia tra Comune e Club, nel pieno rispetto delle linee guida del lionismo internazionale, testimonia la continuità e la solidità di un rapporto che si rafforza nel tempo”, aggiunge Antonio Muratore, presidente del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna.

“Per il nostro laboratorio - evidenziano da Creta Rossa - è un vero onore ricevere questo terzo incarico da parte del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna. Siamo contenti che la nostra proposta progettuale sia stata approvata con il massimo dei consensi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto”.