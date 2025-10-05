Lezioni dimostrative gratuite di Nordic Walking e Camminata Sportiva a Vasto Marina, in programma mercoledì 8 e venerdì 10 ottobre, con l’Asd Cammini e Benessere.

“Vieni a conoscere i nostri sport all’aperto, praticati in gruppo con istruttore qualificato, per star bene, prevenire, per il tuo benessere a 360 gradi”, è questo l’invito che Stefano Suriani, presidente del sodalizio ed istruttore delle due discipline sportive, rivolge a quanti desiderano coinvolgersi in attività sportive con numerosi benefici psicofisici e metabolici.

Le lezioni avranno luogo a Vasto Marina, con ritrovo al parcheggio antistante la vecchia stazione, ed è possibile scegliere per conoscere il Nordic Walking tra mercoledì 8 e venerdì 10, dalle ore 18,15 alle ore 19,15, mentre per la Camminata Sportiva tra mercoledì 8 e venerdì 10, dalle ore 19,15 alle ore 20,15.

Per informazioni e comunicare la propria partecipazione, è necessario telefonare a Stefano Suriani al 347-6238600.