Premiati i Campioni abruzzesi ACI Sport

Nella cornice della ‘Sala Cascella’ della Camera di Commercio di Chieti, sono stati premiati i protagonisti assoluti delle varie specialità del Motorsport e del Karting 2024, all’interno di uno speciale evento organizzato dall’Automobile Club Chieti, diventato da pochi mesi Delegazione ACI Sport Abruzzo, sotto la guida di Mario Aloè e con il costante supporto del fiduciario regionale Francesco Goffredo.

A rappresentare le istituzioni pubbliche è intervenuto il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, che, dopo aver ricordato quando da ragazzo si era dedicato ai kart, ha reso noto il suo grande progetto di avvicinare ancora di più il mondo della scuola al mondo sportivo, dando appuntamento a novembre per la prima edizione del “Festival dello Sport” che lui vuole organizzare con il preciso intento di far conoscere meglio ai ragazzi le innumerevoli discipline sportive che vengono praticate in Italia.

Di rilievo sono stati anche gli interventi del presidente dell’Automobile Club Pescara, Giampiero Sartorelli, che ha richiesto a tutti un maggior impegno per incrementare l’attività sportiva automobilistica della nostra regione, che ha il suo fiore all’occhiello nella famosa Cronoscalata “Svolte di Popoli” e del presidente dell’Automobile Club Teramo, Carmine Cellinese, che ha regalato ai presenti un brillante ‘excursus’ sulla storia dell’automobilismo teatino, auspicando, per i tempi moderni, una maggiore presenza delle donne nello sport motoristico.

Il palcoscenico è poi appartenuto ai campioni abruzzesi delle varie discipline.

Per il Karting sono stati premiati Antonio Piccioni, vincitore classe 125 KZN Under Campionato Italiano ACI Karting, poi per la Coppa Italia di Zona 3 (Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Umbria) gli abruzzesi vincitori sono stati Stefano Bellopede (MiniGR3 Under), Rodrigo Da Fermo (MiniGR3), Simone Ardente (OK-N Junior), Daniele Pellegrini (OK-N), Gian Marco Loddo (KZ2), Luca Manzone (KZN Rookie), Luca D’Alonzo (KZN Under), Sirio Costantini (KZN Over) e Pierino Vimini (KZN Over 50).

Per la Auto sono stati premiati Marco Gramenzi, vincitore Campionato Italiano Super Salita Gruppo E2 SH, Sergio Bartolini e Federica Del Sordo, vincitori Coppa Cl. 1-2 2000 2 RM nel CIRTS, Gianluca Sbaraglia, vincitore assoluto Trofeo Nazionale TM CCR CO-Piloti e Stefano Marulli, vincitore Campionato Italiano Velocità Montagna Nord Gr. Racing Start-S.

Nel settore Fuoristrada, sempre più rappresentativo grazie all’attività di Benito Angelucci, consigliere federale della Federazione Italiana Fuoristrada con l’incarico di responsabile della xomunicazione, anch’egli presente all’evento, è stata premiata la coppia Domenico Adorante-Dario Matricardi, vincitori Trofeo ACI Sport Regolarità Fuoristrada Cl. U1

L’Automobile Club Chieti, ora Delegazione ACI Sport Abruzzo, mira a riacquistare un ruolo principale di rappresentanza della passione sportiva motoristica abruzzese, dopo aver regalato una serata memorabile che ha saputo coniugare tradizione, futuro e orgoglio territoriale.