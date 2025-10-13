Vasto: Al via i contributi economici per famiglie in difficoltà. Buoni servizio, buoni fornitura e bonus nuovi nati 2024

L’Ambito Distrettuale Sociale n.07 “Vastese” rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica o di isolamento sociale, nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale 2022-2024. L’iniziativa prevede tre misure di sostegno: buono servizio, buono fornitura e bonus nuovi nati. Il link all'avviso è il seguente: https://www.comune.vasto.ch.it/it/documenti_pubblici/l-adesione-al-piano-integrato-degli-interventi-per-la-famiglia-dell-anno-2023.
«In un momento in cui molti affrontano difficoltà legate al costo della vita e alla gestione quotidiana, vogliamo ribadire il nostro impegno nel garantire interventi adeguati per sostenere le persone in situazioni di fragilità economica o sociale», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco.
Buono servizio
È destinato alle famiglie con minori o anziani conviventi che necessitano di servizi educativi, di cura o di custodia (asili nido, doposcuola, babysitter, centri diurni, ecc.). Le spese dovranno essere sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e saranno rimborsate solo se documentate. Il contributo massimo concedibile è di € 500,00 per nucleo familiare.
Buono fornitura
Rivolto alle famiglie in difficoltà economica o in situazioni di isolamento sociale, il buono prevede il rimborso parziale delle spese per utenze domestiche (energia elettrica, gas) e beni di prima necessità per bambini, adolescenti o anziani conviventi. Sono ammesse spese per alimenti, prodotti per la prima infanzia, abbigliamento, farmaci non a carico del SSN e materiale di cartoleria (esclusi libri scolastici).Il contributo massimo è di € 500,00 per famiglia, per spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
Bonus nuovi nati
È previsto un contributo economico di € 250,00 per ogni nuova nascita o adozione avvenuta nel 2024, a favore delle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito 07 che non abbiano già beneficiato di altri assegni di natalità regionali.
Destinatari e requisiti
Possono presentare domanda le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito 07 “Vastese”:Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro.
Requisiti principali:
ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00;
Presenza di minori o anziani conviventi (a seconda della misura richiesta);
Requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda;
Non cumulabilità con altri contributi analoghi.
Le domande saranno valutate sulla base di una graduatoria di punteggio, che terrà conto della composizione del nucleo familiare (presenza di minori, genitori soli, anziani, disabili) e del valore ISEE. A parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono pervenire entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2025 tramite PEC all’indirizzo: comune.vasto@legalmail.it oppure mediante consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dei Comuni dell’Ambito n.0Nella documentazione da allegare vanno previsti un documento d’identità valido, copia delle fatture o ricevute delle spese sostenute, attestazione ISEE in corso di validità, eventuale verbale L.104/92 o certificato medico (in caso di gravidanza).Per assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi agli Uffici del Segretariato Sociale dei Comuni interessati negli orari di apertura al pubblico oppure scrivendo a ma.mancini@comune.vasto.ch.it.