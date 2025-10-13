Vasto: Al via i contributi economici per famiglie in difficoltà. Buoni servizio, buoni fornitura e bonus nuovi nati 2024

L’Ambito Distrettuale Sociale n.07 “Vastese” rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica o di isolamento sociale, nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale 2022-2024. L’iniziativa prevede tre misure di sostegno: buono servizio, buono fornitura e bonus nuovi nati. Il link all'avviso è il seguente: https://www.comune.vasto.ch.it/it/documenti_pubblici/l-adesione-al-piano-integrato-degli-interventi-per-la-famiglia-dell-anno-2023 .

«In un momento in cui molti affrontano difficoltà legate al costo della vita e alla gestione quotidiana, vogliamo ribadire il nostro impegno nel garantire interventi adeguati per sostenere le persone in situazioni di fragilità economica o sociale», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco.

Buono servizio

È destinato alle famiglie con minori o anziani conviventi che necessitano di servizi educativi, di cura o di custodia (asili nido, doposcuola, babysitter, centri diurni, ecc.). Le spese dovranno essere sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e saranno rimborsate solo se documentate. Il contributo massimo concedibile è di € 500,00 per nucleo familiare.

Buono fornitura

Rivolto alle famiglie in difficoltà economica o in situazioni di isolamento sociale, il buono prevede il rimborso parziale delle spese per utenze domestiche (energia elettrica, gas) e beni di prima necessità per bambini, adolescenti o anziani conviventi. Sono ammesse spese per alimenti, prodotti per la prima infanzia, abbigliamento, farmaci non a carico del SSN e materiale di cartoleria (esclusi libri scolastici).Il contributo massimo è di € 500,00 per famiglia, per spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Bonus nuovi nati

È previsto un contributo economico di € 250,00 per ogni nuova nascita o adozione avvenuta nel 2024, a favore delle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito 07 che non abbiano già beneficiato di altri assegni di natalità regionali.

Destinatari e requisiti

Possono presentare domanda le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito 07 “Vastese”:Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro.



Requisiti principali:

ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00;

Presenza di minori o anziani conviventi (a seconda della misura richiesta);

Requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda;

Non cumulabilità con altri contributi analoghi.