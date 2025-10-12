Vasto in festa con la grande “Manifestazione Fieristica” di Confcommercio: strade gremite e centro trasformato in un mercato a cielo aperto

Grande successo a Vasto per la nuova edizione della “Manifestazione Fieristica – Ambulanti in città”, promossa da Confcommercio Chieti. Una domenica che ha saputo coniugare la vivacità del commercio ambulante con l’atmosfera festosa di una città che si è aperta ai visitatori, diventando per un giorno un grande mercato diffuso.

Le strade del centro, da Via Giulio Cesare alle aree limitrofe, sono state letteralmente invase da stand, gazebo e bancarelle provenienti da diverse regioni, offrendo una vasta gamma di prodotti: abbigliamento, calzature, accessori, articoli per la casa, oggettistica, prodotti tipici e artigianato locale.

Un’occasione unica per fare acquisti, curiosare tra le novità e riscoprire il valore del commercio di prossimità.

Tantissime le famiglie che hanno affollato le vie del centro, trasformandole in un luogo d’incontro e di socialità. Complice anche la bella giornata, l’evento ha registrato un’affluenza da record, confermando il forte legame dei cittadini con le fiere tradizionali, che rappresentano da sempre un momento di scambio e di vitalità economica per il territorio.

La manifestazione, considerata la più grande del suo genere in Abruzzo, ha confermato il ruolo di Vasto come punto di riferimento per il commercio itinerante, capace di attrarre visitatori non solo dall’intera provincia di Chieti ma anche dal Molise e dalle regioni limitrofe.

Oltre all’aspetto economico, l’iniziativa ha offerto anche un importante momento di valorizzazione turistica, contribuendo a far vivere il centro cittadino in modo diverso e dinamico, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la partecipazione e il coinvolgimento diretto della comunità.

Un evento che ha saputo unire tradizione e modernità, esaltando il valore dell’incontro, del commercio locale e del piacere di vivere la città a passo lento, tra i profumi, i colori e l’energia contagiosa di una grande fiera popolare.

Servizio di Ercole d'Ercole