Screening gratuito della glicemia a Vasto: i Lions in prima linea nella prevenzione del diabete

Prevenzione, sensibilizzazione e spirito di servizio: sono stati questi gli elementi al centro della giornata promossa dai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host e Vasto New Century, che hanno organizzato un importante momento di screening gratuito della glicemia nel cuore della città.

L’iniziativa, patrocinata da AILD – Associazione Italiana Lions per il Diabete, si inserisce nel più ampio progetto internazionale del Lions Club International dedicato alla lotta contro il diabete, una patologia che oggi assume i contorni di una vera e propria pandemia globale.

Dalle prime ore del mattino, in via Giulio Cesare, durante la fiera “Ambulanti in Città”, numerosi cittadini hanno approfittato della possibilità di effettuare gratuitamente il controllo della glicemia presso lo stand allestito dai soci dei sodalizi vastesi.

Un’attività di servizio che nel corso degli anni ha permesso di individuare precocemente molte situazioni a rischio, indirizzando le persone verso approfondimenti diagnostici e cure tempestive. Fondamentale la collaborazione del Comune di Vasto e di Confcommercio, che hanno sostenuto l’iniziativa rendendola parte integrante di una giornata di festa e partecipazione collettiva.

I prelievi sono stati effettuati da personale sanitario qualificato, mentre medici e specialisti hanno offerto consulenze personalizzate, illustrando l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita equilibrato, basato su alimentazione corretta e attività fisica regolare.

Un appuntamento che conferma l’impegno costante dei Lions nel servizio alla comunità e nella difesa della salute pubblica, in particolare attraverso azioni di prossimità capaci di avvicinare le persone alla cultura della prevenzione.

Servizio di Ercole d'Ercole