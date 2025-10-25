Riflettori puntati sulla 3^ Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon

Lo spettacolo colorato e pacifico del podismo di massa tornerà a calcare la scena della Via Verde per la Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon.

Domenica 26 ottobre è in programma una terza edizione che si preannuncia già da sogno.

Oltre al suo valore tecnico e sportivo, l’iniziativa conferma un altro obiettivo fondamentale: far scoprire le bellezze del territorio ai numerosi partecipanti, attesi da tutta Italia. Sono previsti oltre 1.500 atleti sulla distanza classica dei 21,097 chilometri, in una gara che si svolge sotto l’egida FIDAL certificata bronze.

Artefici del successo non sono solo i partecipanti, ma anche le due colonne portanti dell’organizzazione: il sodalizio Podisti Frentani e la BCC Abruzzi e Molise. Un sostegno che contribuisce a garantire alla gara una notevole attenzione e visibilità a livello nazionale e non solo.

La mezza maratona si svolge interamente sulla Via Verde, chiusa a ciclisti e pedoni nella fascia oraria 8:30 – 12:00. Dalla partenza (prevista alle 9:00), il percorso prevede un breve giro del porto di Ortona, fino a raggiungere la zona della Capitaneria. Si prosegue in direzione sud dove inizia la corsa vera e propria lungo la Via Verde, immersi nella bellezza del paesaggio costiero, fino a Fossacesia Marina, dove il giro di boa è posizionato nei pressi del porto turistico. Da qui, gli atleti risalgono leggermente verso nord per concludere la gara con l’arrivo sul lungomare davanti allo stabilimento Baya Verde.

Una mezza maratona che si rispetti non può fare a meno dei pacers: il loro ruolo è guidare gli atleti nella gestione della gara, regolando il ritmo e offrendo supporto nei momenti critici. I tempi di riferimento saranno 1h30, 1h40, 1h50, 2h00 e 2h15.

Al termine della gara, i partecipanti potranno concedersi un momento di sollievo con massaggi defaticanti, disponibili presso uno stand appositamente allestito nelle vicinanze del traguardo.

Grazie al Liceo Artistico ‘Giuseppe Palizzi’ di Lanciano è stata realizzata la medaglia da consegnare agli atleti che completeranno la gara come “finisher”.

Le premiazioni interessano i primi cinque assoluti uomini e donne (esclusi dalle categorie), i primi cinque classificati uomo/donna come da categorie FIDAL, le prime cinque società più numerose e la prima società extraregionale.

Tra le peculiarità di questa edizione l’istituzione del Trofeo Avvocati Run, riservato ai podisti forensi che amano cimentarsi sulla distanza e con una classifica a loro dedicata sia al maschile che al femminile. In più verrà stilata una ulteriore classifica anche per i dipendenti della Banca Credito Cooperativo.

Sabato 25 ottobre, la vigilia di gara si animerà a Ortona presso il Palazzetto dello Sport. Dalle 11:00 alle 19:00 sarà possibile ritirare i pettorali e i pacchi gara. Il clou della giornata sarà l’incontro “Tra pista e strada“, organizzato da FIDAL Abruzzo: alle 15:30, tre grandi campioni del passato: Gabriele De Benedictis, Stefano Tilli e Daniele Fontecchio.

Credit fotografico Mario Bomba