Fiera 'bis' a Vasto, tutto pronto per il 39Â° 'Trofeo Bancarella'

A distanza di due settimane dall'appuntamento â€˜Ambulanti in CittÃ â€™ nuova fiera d'autunno in programma a Vasto che domenica 26 ottobre ospita la 39Âª edizione del Trofeo Bancarella, organizzata da Apam e Fiva Confcommercio e patrocinata dallâ€™Assessorato al Commercio del Comune di Vasto.

Consueta la â€˜locationâ€™, con bancarelle e spazi espositivi dei venditori ambulanti che si sistemeranno tra via Giulio Cesare, via Alessandrini, via Sandro Pertini, piazza Don Luigi Sturzo, via Martiri della Violenza, piazza Smargiassi e strade limitrofe.

"La fiera â€“ dichiarano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore al Commercio Licia Fioravante â€“ rappresenta un momento molto atteso che unisce operatori commerciali e visitatori, offrendo una ricca selezione di prodotti, artigianato e opportunitÃ di acquisto. Iniziative come questa sono fondamentali per sostenere e valorizzare il commercio ambulante, rafforzando il legame tra la cittÃ , il territorio e le sue attivitÃ economiche.

Lâ€™anno scorso lâ€™appuntamento ha registrato una grande partecipazione, a conferma dellâ€™apprezzamento che questo evento continua a riscuotere tra i cittadini e tra quanti scelgono di visitare Vasto in queste occasioni".