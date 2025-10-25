Bianca Santoro e Peppone Calabrese 'testimonial' sulla Costa dei Trabocchi

In corso gli appuntamenti di Active Abruzzo, la manifestazione organizzata dalla Cna regionale per promuovere la vacanza attiva e il turismo esperienziale.

Per la tappa nel territorio della provincia di Chieti testimonial d’eccezione hanno indossato la tuta e inforcato l’e-bike. Con il direttore della Cna Abruzzo, Silvio Calice, la presidente e il coordinatore di Cna Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese – hanno perlustrato alcuni dei tratti più suggestivi della Costa dei Trabocchi Peppone Calabrese e Bianca Santoro, volti noti al grande pubblico televisivo per i loro programmi di grande successo che portano i nomi di “Linea Verde” e “Urban Green” trasmessi sulle reti Rai.

Con loro, sei giornalisti specializzati arrivati in Abruzzo per un press tour che percorrerà tutte le diverse tappe in programma: sono Cinzia Meoni, Elena Casolaro, Marianna Di Pilla, Mirco Robaldo, Roberto Feroli e Silvia Donatiello di “Cycling Lands”, “Endu”, “4Outdoor”, “Wine & Travel”, “Good Trekking” e “Turismo del Gusto”.

Prima della sella e delle due ruote, gruppo in visita anche a Punta Aderci per un’escursione nella Riserva naturale: presente, tra gli altri, il presidente nazionale di CNA Turismo e Commercio, Marco Misischia, che ha avuto parole di grande apprezzamento per l’Abruzzo e l’attività di promozione del territorio da parte della Cna regionale.