Grandi numeri e riscontri per la terza edizione della 'Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon'

È stato un binomio perfetto la corsa podistica e la Costa dei Trabocchi. A dimostrarlo, il sodalizio Podisti Frentani e la BCC Abruzzi e Molise che hanno portato sempre più in alto la Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon, gara svoltasi sotto l’egida della FIDAL.

I numeri della terza edizione parlano chiaro: poco più di 1.600 atleti regolarmente iscritti con più del 50% da fuori regione con un’accoglienza al top e un’organizzazione che ha convinto tutti i partecipanti giunti sulla costa abruzzese dal Nord al Sud dell’Italia.

A Ortona, la mezza maratona ha compiuto un giro iniziale attorno al porto, poi si è proseguiti in direzione sud lungo la Via Verde nei territori comunali di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni fino a Fossacesia Marina nei pressi del porto turistico. Da qui, gli atleti sono risaliti leggermente verso nord per concludere la gara con l’arrivo sul lungomare davanti allo stabilimento Baya Verde.

Lorenzo Dell’Orefice (Atletica Vomano) ha bissato il successo dello scorso anno, tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 1:10’19”. L’atleta di Perano ha condiviso il comando della corsa con Nicolò Di Gaetano (Asd Cologna Spiaggia) nella fase iniziale ad Ortona per poi rimanere da solo nella parte conclusiva. La lotta per il podio si è fatta vivace alle spalle di Dell’Orefice: Giorgio Lampa (Space Running) ha conquistato il secondo posto a 45”, mentre Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà) è salito sul terzo gradino del podio a 56”. Di Gaetano, staccato di 1’26”, ha chiuso in quarta posizione. A completare la top-10 maschile Riccardo Di Lizio (CUS Camerino), Sergio Serraiocco (Corrilabruzzo), Giampiero Carosella (Free Runners Isernia), Francesco Chiaverini (US Aterno Pescara), Diego Iacovone (SS Lazio Atletica Leggera) e Giuseppe Di Bucci (Free Runners Isernia).

Al femminile bella affermazione di Melissa Palanza, atleta di Rosciano che difende i colori della Let’s Run for Solidarity. Alla sua prima partecipazione in assoluto a questa mezza maratona, Palanza in 1.20’24” si è messa alle spalle Paola Salvatori (US Roma 83), Francesca De Sanctis (Alteratletica Locorotondo), Maria Rosaria Valente (Atletica 85 Faenza), Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo), Barbara Travaglio (Cicciano Running), Laura Capelli (Berunners), Mara De Juliis (Asd Filippide Montesilvano), Lorella Buzzelli (Runners Chieti) e Michela Guidotti (Atletica Blizzard).

In una cornice metereologica favorevole, la ricompensa è stata doppia per alcuni atleti: oltre alla medaglia da finisher, un piacevole e insolito bagno al mare.

Questa edizione 2025 è stata contraddistinta dall’istituzione del Trofeo Avvocati Run, riservato ai podisti forensi che si sono cimentati sulla mezza maratona e con una classifica a loro dedicata sia al maschile che al femminile, così come ha riscosso successo anche la gara dedicata ai dipendenti della BCC con una speciale premiazione.

Tra le società premiate per il maggior numero di arrivati il Gruppo Podistico Il Crampo (44), Free Runners Isernia (41), Runners Pescara (36) e Atletica Val Tavo (31).

Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC: “Abbiamo archiviato un evento dalla chiara vocazione turistica tralasciando l’aspetto agonistico in sè. È nato tre anni fa, in occasione dei 120 anni della BCC Abruzzi e Molise, da un incontro professionale con l’avvocatessa Paola Zulli, presidente dei Podisti Frentani. In pochi minuti, entrambi appassionati del nostro territorio, abbiamo gettato le basi creare una manifestazione che unisca sport, benessere e valorizzazione della Costa dei Trabocchi. L’obiettivo era far conoscere questa area meravigliosa attraverso un evento sportivo accessibile a tutti. Oggi contiamo più di 1.600 partecipanti, ma il vero valore sta nella ricaduta sul territorio. Oltre il 50% dei partecipanti viene da fuori regione, e molti torneranno per vivere queste località in relax e in vacanza. Un plauso sincero ai Podisti Frentani con la loro organizzazione impeccabile, cura dei dettagli, precisione logistica, passione e cuore. La loro capacità di costruire squadra, in armonia con noi della BCC, è stata ancora una volta la chiave del successo di questo evento”.

Paola Zulli, presidente dei Podisti Frentani: “Quest’anno abbiamo organizzato una mezza maratona con 1.600 partecipanti. Vedere la Via Verde piena di gente è stata una grande emozione, a conferma che questo evento non è solo una semplice corsa. È stata la dimostrazione di come la collaborazione possa dar vita a uno spettacolo unico, di cui oggi possiamo parlare con soddisfazione. Desideravo ciò che si è realizzato. Siamo partiti da Ortona, passando per San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, fino a Fossacesia con un’ondata multicolore dei podisti. È stata una festa collettiva non solo per gli atleti, ma anche per le famiglie, gli accompagnatori e il pubblico tutto. Un grazie speciale alla BCC, al direttivo e ai soci della Podisti Frentani, senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Estendo i ringraziamenti alla Provincia di Chieti, alle Amministrazioni comunali interessate dal passaggio della corsa, alla Protezione Civile che, con professionalità e disponibilità, ha garantito sicurezza e assistenza lungo tutto il percorso, così come i tanti volontari presenti con energia ed entusiasmo. È la forza di un gruppo unito tra sponsor, istituzioni e attori del territorio. Stiamo costruendo un sogno, a cui crediamo fermamente. La nostra ambizione è di completare l’opera con una maratona completa, per percorrere l’intera Via Verde e arrivare fino al Vastese”.



