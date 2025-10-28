Rappresentativa Under 19: convocati Di Tullio, Liscia, Ferrara e Sebastiani

Appuntamento nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 29 ottobre, dalle ore 14,45 sul rettangolo verde del Campo â€˜Ughetto Di Feboâ€™ di Silvi Marina, per il raduno della Rappresentativa Under 19 di calcio a 11 abruzzese.

Il selezionatore Marcello Di Camillo ha convocato 33 giocatori.

Tra questi ci sono quattro â€˜portacoloriâ€™ di squadre del territorio del Vastese.

Eccoli nel dettaglio (e nellâ€™ordine dellâ€™elaborazione fotografica che pubblichiamo in questo articolo): Lorenzo Di Tullio, esterno sinistro classe 2007, e Federico Liscia, attaccante classe 2008 della Bacigalupo Vasto Marina; Giuseppe Ferrara, laterale sinistro classe 2007 e Lorenzo Sebastiani, difensore classe 2007 della Virtus Cupello.