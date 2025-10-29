Partecipa a IlTrigno.net

Luca Di Santo (Podistica San Salvo) brilla alla Maratona di Venezia

Primo atleta abruzzese al traguardo della 40* edizione

redazione
Sport
Luca Di Santo, portacolori della Podistica San Salvo, protagonista tra gli oltre 20.000 atleti, provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato alla Maratona/Halfmarathon/10km di Venezia (Venicemarathon, questâ€™anno alla sua 40^ edizione).

Notevole il suo risultato, con il tempo di 2 ore, 45 minuti e 1 secondo, primo atleta abruzzese a tagliare il traguardo e primato suo personale.

Di Santo ha fatto registrare il 49Â° posto su 5.556 ai nastri di partenza e lâ€™8Â° di categoria su 277.

A lui vanno i complimenti da tutto il gruppo della Podistica San Salvo.

Immagine della partenza dalla pagina Facebook Venicemarathon

