Luca Di Santo (Podistica San Salvo) brilla alla Maratona di Venezia

Luca Di Santo, portacolori della Podistica San Salvo, protagonista tra gli oltre 20.000 atleti, provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato alla Maratona/Halfmarathon/10km di Venezia (Venicemarathon, questâ€™anno alla sua 40^ edizione).
Notevole il suo risultato, con il tempo di 2 ore, 45 minuti e 1 secondo, primo atleta abruzzese a tagliare il traguardo e primato suo personale.
Di Santo ha fatto registrare il 49Â° posto su 5.556 ai nastri di partenza e lâ€™8Â° di categoria su 277.
A lui vanno i complimenti da tutto il gruppo della Podistica San Salvo.
Immagine della partenza dalla pagina Facebook Venicemarathon