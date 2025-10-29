Rappresentativa Under 17 e Under 15, convocati giocatori di Bacigalupo Vasto Marina, Virtus Vasto e Virtus Cupello

Si terranno nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 29 ottobre i primi raduni in vista della formazione della Rappresentativa di calcio a 11 â€“ categorie Under 17 e Under 15 â€“ per il territorio della provincia di Chieti.

Appuntamento per lâ€™U17 a Villamagna, al Campo La Madonnina, e per lâ€™U15 a Vacri, al Campo Ferrara, entrambi a partire dalle ore 14,45.

Ci sono giovani giocatori di Bacigalupo Vasto Marina, Virtus Cupello e Virtus Vasto tra i convocati dai due selezionatori, Carlo Michetti e Pasquale Villa.

Eccoli nel dettaglio.

Under 17: Alessandro Ceroli, Riccardo Loreta, Francesco Marrocco, Matthew Okoroji e Vincenzo Pietropaolo (Bacigalupo Vasto Marina); Andrea Dâ€™Alessandro e Mario Di Florio (Virtus Cupello); Michele Acquarola, Christian Mancini, Simone Martinelli e Vittorio Monteodorisio (Virtus Vasto)

Under 15: Mattia Aquilano, Gianluigi Valentino Cieri, Samuel Conti e Gabriele Ferri (Bacigalupo Vasto Marina); Manuele De Santis, Giuseppe Pietrantonio e Alejandro Santore (Virtus Vasto)