Biglietti in prevendita per la sfida Pro Vasto-San Salvo

Domenica 9 novembre la partita di Eccellenza all'Aragona di Vasto. Disponibili 500 tagliandi per i tifosi biancazzurri

L’Asd San Salvo Calcio comunica che in merito alla partita di domenica 9 novembre allo Stadio Aragona di Vasto che vedrà andare in scena Pro Vasto-San Salvo, per la tifoseria ospite è obbligatoria la prevendita dei 500 tagliandi disponibili al costo di 10 euro presso “L’Oro di Pulcinella” in via Roma e “Bar dei Portici” a San Salvo.
 
Sarà chiuso il botteghino per i sostenitori ospiti nel settore specifico di via Tobruk.
 
La gara, valevole per la 12^ giornata del girone di andata del Campionato di Eccellenza abruzzese, avrà inizio alle ore 14,30. 

 
