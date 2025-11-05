Biglietti in prevendita per la sfida Pro Vasto-San Salvo

L’Asd San Salvo Calcio comunica che in merito alla partita di domenica 9 novembre allo Stadio Aragona di Vasto che vedrà andare in scena Pro Vasto-San Salvo, per la tifoseria ospite è obbligatoria la prevendita dei 500 tagliandi disponibili al costo di 10 euro presso “L’Oro di Pulcinella” in via Roma e “Bar dei Portici” a San Salvo.
Sarà chiuso il botteghino per i sostenitori ospiti nel settore specifico di via Tobruk.
La gara, valevole per la 12^ giornata del girone di andata del Campionato di Eccellenza abruzzese, avrà inizio alle ore 14,30.