Meuccio Di Santo a Udine per i funerali di mister Galeone

Meuccio Di Santo, storico dirigente dellâ€™U.S. San Salvo, ha preso parte ai funerali di Giovanni Galeone a Udine, manifestando con la sua presenza il rispetto e la vicinanza della comunitÃ sansalvese.

Galeone, protagonista indiscusso del calcio italiano, fece visita a San Salvo, dove fu accolto con tutti gli onori dal sindaco e dal vicesindaco. Un momento che rimane impresso nella memoria cittadina, anche per il profondo apprezzamento che il mister espresse verso il territorio e il suo legame con il mare, elemento che amava profondamente.

Durante la diretta televisiva trasmessa da TRSP TV, uno scatto firmato Ercole Dâ€™Ercole ha immortalato Di Santo al fianco di Adriano Galliani, in un momento di raccoglimento che ha racchiuso il senso dellâ€™omaggio.

Il funerale integrale Ã¨ disponibile a questo link: https://www.facebook.com/share/v/17E2Zvbcxi/ per la visione online grazie alla regia ritrasmessa da iltrigno.net, in collaborazione con lâ€™emittente TRSP, e con il contributo giornalistico di Ercole Dâ€™Ercole, firma della rete e del web.

La partecipazione di Di Santo ha rappresentato un gesto di affetto verso una figura che ha saputo interpretare il calcio come passione, cultura e umanitÃ .

Foto di Ercole d'Ercole