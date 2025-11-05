Si Ã¨ spento l'avvocato Gianfranco Iammarino, presidente della Bacigalupo Vasto Marina

Si Ã¨ spento lâ€™avvocato Gianfranco iammarino, 62 anni, presidente della Bacigalupo Vasto Marina.

Vani, purtroppo, sono risultati interventi e assistenze degli operatori sanitari dopo il.malore che lo ha colpito nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 5 novembre. Il cuore di Iammarino, dal 2020 al vertice della Bacigalupo Vasto Marina dopo le precedenti esperienze nella direzione del settore giovanile del club, ha cessato di battere in serata allâ€™Ospedale di Chieti.

Siamo sconvolti â€“ si legge in una nota della Bacigalupo Vasto Marina â€“ ci ha lasciati il nostro Presidente, Avv. Gianfranco Iammarino.

Il suo cuore, grande e generoso, si Ã¨ fermato allâ€™improvviso, lasciandoci attoniti, increduli e senza fiato.

Gianfranco era un uomo di sport e di passione vera, anima della Bacigalupo Vasto Marina. Ha vissuto questa squadra con un amore profondo.

In questo momento di buio assoluto, ci stringiamo in un abbraccio collettivo, incapaci di trovare parole che possano lenire un dolore cosÃ¬ grande.

Siamo vicini a tutta la sua famiglia

A Dio, Presidente.

Alla famiglia e al gruppo BVM le sentite condoglianze della nostra redazione.