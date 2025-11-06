L'ex San Salvo Nicola Della Penna approda al Montenero

L’Asd Calcio Montenero, formazione molisana di Eccellenza, annuncia l’arrivo in rossoblù di Nicola Della Penna.

Centrocampista vastese classe 1988, è un “rinforzo di spessore per la mediana montenerese e profilo di assoluto valore per la categoria”, si legge in una nota del club.

Giocatore di grande esperienza, Della Penna vanta oltre 360 presenze e 51 gol tra Serie C, Serie D, Eccellenza e Promozione, avendo indossato maglie importanti come quelle di Pro Vasto, Foligno, Real Giulianova, Chieti, Milazzo, Civitanovese, Vastese, Virtus Teramo, Paterno, Nereto, Corato, Fontanelle, Casalbordino e, nelle ultime stagioni, San Salvo.

Con la squadra biancazzurra ha disputato le ultime due stagioni, contribuendo prima alla vittoria del campionato di Promozione e poi a una salvezza insperata in Eccellenza, confermandosi leader tecnico e uomo spogliatoio di grande carisma.

Queste le sue prime parole da giocatore del Montenero: “Ci tengo a ringraziare tutta la società, il direttore e lo staff per questa nuova avventura in una società seria e organizzata. Sono molto contento di fare parte di questo bellissimo gruppo che mi ha accolto benissimo fin dal primo momento. Sono convinto che con sacrificio e umiltà potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

Della Penna si è messo subito a disposizione di mister Gianni Borrelli e del suo staff. Primo impegno domenica 9 novembre con la sfida casalinga contro l’Atletico San Pietro in Valle.

Nella foto Della Penna con il direttore sportivo Gabriele Assogna