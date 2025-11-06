“Uomo di sport e passione, con stile ed eleganza”: cordoglio unanime per la morte di Gianfranco Iammarino

E’ unanime il cordoglio del mondo del calcio vastese e del territorio e in generale abruzzese, oltre a quello forense, per l’improvvisa scomparsa, all’età di 62 anni, dell’avvocato Gianfranco Iammarino, dal 2020 presidente della Bacigalupo Vasto Marina, dopo la precedente esperienza in seno al settore giovanile del club, nel segno di una grande passione per il pallone, espressa e praticata anche con il passato da calciatore in alcune squadre della zona del Vastese, come l’indimenticabile Vasto Marina guidato dal duo Nicola Molino-Franco Ercolano dopo l’esperienza giovanile alla Vastese.

In tanti, in queste ore che di poco sono successive alla ferale notizia della sua morte avvenuta nella tarda serata di mercoledì 5 novembre in ospedale a Chieti, dove era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a seguito di un malore, ricordano la sua figura e personalità.

La Bacigalupo Vasto Marina: “Il suo cuore, grande e generoso, si è fermato all’improvviso, lasciandoci attoniti, increduli, senza fiato. Gianfranco era un uomo di sport e di passione vera, anima della Bacigalupo Vasto Marina. Ha vissuto questa squadra con un amore profondo. In questo momento di buio assoluto, ci stringiamo in un abbraccio collettivo, incapaci di trovare parole che possano lenire un dolore così grande. Ci mancherai per sempre, Presidente. Il tuo spirito resterà per sempre con noi, in ogni partita, in ogni vittoria, in ogni istante di questa storia che hai reso grande. Siamo vicini a tutta la sua famiglia. A Dio, Presidente”.

Mister Roberto Cesario dice: “Caro presidente, sono costernato e triste… il tuo stile e la tua educazione erano inconfondibili… la tua presenza sempre propositiva e positiva in ogni circostanza. Ci mancherai tanto, un abbraccio fin lassù”.

Angela Di Benedetto lo ha preceduto nell’esperienza alla presidenza della Bacigalupo Vasto Marina e ha voluto condividere una foto di vasport.it di qualche anno fa al fianco di Iammarino: “La vita è fatta di attimi… A Dio, Presidente”.

La nota della Pro Vasto – “La FC Pro Vasto si unisce con profonda commozione al dolore della Bacigalupo Vasto Marina per la scomparsa del suo Presidente, Avv. Gianfranco Iammarino. Il presidente Andrea Zaami, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i tesserati della Pro Vasto porgono le più sincere condoglianze alla famiglia Iammarino e alla società Bacigalupo Vasto Marina, condividendo il dolore per la perdita di un uomo che ha dato tanto allo sport e alla città di Vasto”.

Angelo Pollutri, presidente della Virtus Cupello: “Domenica prossima ci saremmo salutati ed augurati una bella partita con un modo identico di vivere il calcio dilettantistico (il 9 novembre è in calendario Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina in Eccellenza abruzzese). Gianfranco era un modello da seguire, con uno stile pacato ed elegante da imitare nel porsi da professionista e da sportivo. Rappresentare senza apparire ingombrante, e mai clamoroso, sia nella buona che nella cattiva sorte. Ha generato in un modo innovativo e professionale il modello Bacicalupo Vasto Marina, un modello di organizzazione professionale tra i dilettanti del calcio abruzzese. Gianfranco non mancherà a pochi”.

Messaggi di costernazione, di affetto e vicinanza alla famiglia e alla società BVM giungono poi da tanti personaggi e club del territorio.

“Ci ha lasciati improvvisamente il presidente Gianfranco Iammarino, da anni protagonista rispettato del movimento calcistico regionale – si legge in una nota della LND Abruzzo -. Il presidente Concezio Memmo, la responsabile Calcio Femminile Laura Tinari, il Consiglio Direttivo e tutte le strutture della LND Abruzzo partecipano commossi al dolore di familiari ed amici per questa grave perdita, stringendosi agli amici della Bacigalupo Vasto Marina in questo momento di immenso dolore”.

Il ricordo di Antonio De Santis, capitano della Vastese negli anni ’80-’90: “Credevo e volevo che fosse una fake news… Con Gianfranco abbiamo diviso la nostra gioventù nella prima Vastese Calcio, era un difensore arcigno, tosto ma leale. Ogni tanto ci sentivamo e parlavamo di calcio e gli facevo i complimenti meritatissimi come presidente della Bacigalupo Vasto Marina, lui mi diceva sempre: “Grazie capità… detto da te è un onore“. Persona perbene, un vero signore come uomo e come sportivo. Sono tristissimo, lo ricorderemo per la sua innata gentilezza”.

L’amico Nicola Salerni, compagno di ‘avventure’ calcistiche negli anni ‘90, esprime il senso di un’amicizia e di un rapporto vero e profondo: “Siamo figli di un calcio vissuto sui campi in terra. Siamo figli di un calcio senza social. Siamo figli di un calcio nel quale noi giocatori non ci si depilava. Siamo figli di un calcio fatto di durissime (oserei dire epiche) battaglie. In tutto questo, spiccava il tuo garbo, i tuoi modi urbani e cortesi, con noi disgraziati subito pronti a prenderti in giro, anche quando, nel campionato giocato insieme (uno dei tanti) ad Orsogna, aspettavi pazientemente che finissimo, a tarda sera, le nostre partite di calcio-tennis per poter poi ripartire. Proprio questa sera, noi di “c’era una volta…” ci saremmo dovuti riunire per una delle nostre spassose serate. Il destino, purtroppo, ha deciso diversamente. Ci mancherai!

Mancherai a me (Kofi), a Scifo, a Pluto, a Sacchettone, al grande mister e al mitico Riccardo! Ciao Giamma!”.

Pubblichiamo, infine, la nota dell’Ordine degli Avvocati di Vasto: “Nella serata del 5 novembre 2025 improvvisamente è venuto a mancare l’amico e collega Gianfranco Iammarino, già Consigliere Tesoriere del COA Vasto. Collega garbato, gentile e sempre disponibile, che ha posto a servizio anche dello sport i valori fondanti la professione forense. Gli Avvocati del Foro di Vasto affranti si uniscono all’immenso dolore che ha colpito la famiglia”.

I funerali dell’Avvocato Gianfranco Iammarino saranno celebrati nel pomeriggio di venerdì 7 novembre, alle ore 15, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi a Vasto Marina.

Da parte della nostra redazione ancora sentite condoglianze alla famiglia e alla BVM.