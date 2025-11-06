L’Abruzzo in vetrina a Samu Milano 2025: giovani e imprese al centro

a Regione Abruzzo partecipa a Samu Milano 2025, appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’industria, alla creatività e all’innovazione. A rappresentare il territorio è l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca, chiamata a portare la voce di una regione che punta su talento, impresa e cambiamento.

L’evento, rivolto in particolare ai giovani creativi e alle realtà imprenditoriali più dinamiche, offre uno spazio di confronto e visibilità per le aziende abruzzesi presenti. Un’occasione per raccontare il valore della produzione locale, la capacità di innovare e la volontà di aprirsi a nuovi mercati.

La partecipazione a fiere come Samu Milano è strategica per l’Abruzzo: consente di uscire dai confini regionali, di costruire relazioni e di posizionarsi in contesti competitivi, nazionali e internazionali. È anche un segnale di fiducia verso le nuove generazioni, che trovano in questi spazi stimoli e opportunità.

La presenza istituzionale dell’assessore Magnacca rafforza il messaggio di una Regione che crede nel potenziale del proprio tessuto produttivo e che sostiene con convinzione chi guarda avanti. Un passo importante per un Abruzzo che vuole essere protagonista del cambiamento, con radici solide e visione aperta.

Servizio di Ercole d'Ercole