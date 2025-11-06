Stadio “Davide Bucci”, arrivano i pilastri della nuova tribuna: San Salvo investe nello sport

Prosegue l’intervento di riqualificazione dello stadio comunale “Davide Bucci” di San Salvo. In questi giorni sono arrivati i pilastri che costituiranno la struttura portante della nuova tribuna, destinata a migliorare l’accoglienza e la funzionalità dell’impianto.

Lo stadio rappresenta da sempre un luogo identitario per la città, dove lo sport si intreccia con la socialità, la formazione e il senso di appartenenza. La nuova tribuna non è soltanto un’opera edilizia, ma un investimento nella vivibilità e nella crescita della comunità.

L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e di attenzione concreta alle esigenze del territorio, che l’amministrazione comunale ha saputo interpretare con sensibilità e determinazione. Un impegno che si traduce in progetti tangibili, capaci di rafforzare il legame tra cittadini e luoghi simbolo della vita collettiva.

La città guarda con fiducia alla trasformazione dello stadio “Bucci”, consapevole che lo sport, quando sostenuto con infrastrutture adeguate, diventa motore di inclusione, salute e sviluppo.

Servizio di Ercole d'Ercole