Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

PNRR, lâ€™Abruzzo rallenta: solo il 16% dei progetti Ã¨ definito

AttualitÃ 
Condividi su:

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Ã¨ una delle piÃ¹ grandi opportunitÃ  di investimento pubblico degli ultimi decenni. Ma in Abruzzo, la macchina amministrativa sembra arrancare. A lanciare lâ€™allarme Ã¨ Daniela Aiuto, ex parlamentare europea, che punta il dito sulla lentezza nellâ€™attuazione dei progetti.

Secondo i dati disponibili, su circa 8.000 interventi presentati, solo il 16% Ã¨ stato definito. Un dato che fotografa una regione in difficoltÃ , dove la progettazione câ€™Ã¨, ma manca la capacitÃ  di tradurla in cantieri, servizi e opere concrete.

Il tempo stringe: entro il 2026 tutti i fondi dovranno essere spesi e rendicontati. Se ciÃ² non avverrÃ , le risorse torneranno indietro, vanificando anni di pianificazione. A pesare Ã¨ soprattutto la debolezza degli uffici tecnici, spesso sottodimensionati e privi di personale specializzato.

Aiuto invita a un cambio di passo immediato: servono task force regionali, supporto ai comuni e una regia politica forte. Senza una strategia chiara, lâ€™Abruzzo rischia di perdere una fetta importante di finanziamenti europei, con gravi ripercussioni sullo sviluppo del territorio.

Servizio di Ercole d'Ercole

Condividi su:

Seguici su Facebook