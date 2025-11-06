PNRR, lâ€™Abruzzo rallenta: solo il 16% dei progetti Ã¨ definito

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Ã¨ una delle piÃ¹ grandi opportunitÃ di investimento pubblico degli ultimi decenni. Ma in Abruzzo, la macchina amministrativa sembra arrancare. A lanciare lâ€™allarme Ã¨ Daniela Aiuto, ex parlamentare europea, che punta il dito sulla lentezza nellâ€™attuazione dei progetti.
Secondo i dati disponibili, su circa 8.000 interventi presentati, solo il 16% Ã¨ stato definito. Un dato che fotografa una regione in difficoltÃ , dove la progettazione câ€™Ã¨, ma manca la capacitÃ di tradurla in cantieri, servizi e opere concrete.
Il tempo stringe: entro il 2026 tutti i fondi dovranno essere spesi e rendicontati. Se ciÃ² non avverrÃ , le risorse torneranno indietro, vanificando anni di pianificazione. A pesare Ã¨ soprattutto la debolezza degli uffici tecnici, spesso sottodimensionati e privi di personale specializzato.
Aiuto invita a un cambio di passo immediato: servono task force regionali, supporto ai comuni e una regia politica forte. Senza una strategia chiara, lâ€™Abruzzo rischia di perdere una fetta importante di finanziamenti europei, con gravi ripercussioni sullo sviluppo del territorio.
Servizio di Ercole d'Ercole