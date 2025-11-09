Il San Salvo vince all'Aragona: Pro Vasto battuta 2-0

Eâ€™ il San Salvo a imporsi nella sfida andata in scena allâ€™Aragona contro la Pro Vasto, valida per la 12^ giornata di andata di Eccellenza abruzzese, davanti a una cornice di pubblico di oltre mille spettatori.

La squadra di Walter Piccioni vince con il punteggio di 2-0 contro la compagine biancorossa guidata dallâ€™ex Giancarlo Manes.

Successo realizzato con i gol messi a segno nel secondo tempo, nel breve volgere di qualche minuto, da Jelicanin e Squadrone, coi biancazzurri in lunga superioritÃ numerica per lâ€™espulsione, poco prima della mezzora della prima frazione, di Martignetti, per doppia ammonizione. Ma giÃ prima del â€˜rossoâ€™ sventolato al difensore di casa erano stati pungenti e pericolosi gli ospiti, vicini al gol con Preta nelle battute iniziali (traversa dopo un ottimo spunto personale) e poi con Ricciardi e Cichella, questâ€™ultimo insidioso in due occasioni.

Nella ripresa, giocata su un campo pesante e sotto una leggera pioggia, pochi sussulti fino allo scorcio finale che decide il match. Al 29â€² mischia furibonda in area piccola sugli sviluppi di un calcio dâ€™angolo: Ã¨ di Jelicanin il tocco sottomisura che batte Cattafesta. Stesso copione poco dopo, al 34â€², nuovo angolo, altra mischia ed Ã¨ Squadrone, in precedenza subentrato a Gagliano, a spedire il pallone alle spalle del portiere vastese.

Finisce 0-2 con la grande gioia ed esultanza di gruppo e tifosi sansalvesi sistemati in Curva Tobruk, dallâ€™altra parte delusione ma anche solito incitamento e calore da parte dei sostenitori presenti in Curva dâ€™Avalos.

I 3 punti conquistati a Vasto portano il San Salvo a quota 20, in quinta posizione, al pari di Mosciano, Celano e Renato Curi Angolana, mentre Tafili e compagni restano fermi a 15.

Nel prossimo turno: anticipo al sabato per San Salvo-Virtus Cupello, trasferta domenicale in terra marsicana contro il Celano per la Pro Vasto.

Prima dellâ€™inizio della partita, come su tutti gli altri campi di Eccellenza, ma a Vasto chiaramente ancora piÃ¹ sentito, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianfranco Iammarino, stimato avvocato e presidente della Bacigalupo Vasto Marina, venuto a mancare in settimana allâ€™etÃ di 62 anni.