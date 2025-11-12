Terzo Mondiale di beach volley per la vastese Claudia Scampoli in Australia

L’Italia avrà due coppie femminili nell’edizione 2025 dei Campionati del Mondo di beach volley in Australia e a rappresentare i colori azzurri insieme a Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ci saranno Giada Bianchi e Claudia Scampoli.

Scampoli, vastese classe 2000, è alla sua terza partecipazione alla rassegna iridata (dopo Roma 2022 e Tlaxcala 2023), sempre in coppia con Margherita Bianchin. Per questa edizione, la sua partner sarà invece Giada Bianchi, alla sua prima partecipazione mondiale: atleta classe 2001 e protagonista di una buona crescita nelle ultime stagioni.

A guidare entrambe le coppie ad Adelaide (13-23 novembre) ci sarà Caterina De Marinis, che insieme al suo staff formato da Ettore Marcovecchio, Fabrizio Magi, Chiara Santacroce (fisio) e Marco Ceccacci (preparatore atletico), punta a ottenere un buon piazzamento con entrambe le coppie in gara.

Giada Bianchi e Claudia Scampoli, coppia testa di serie numero 20 del seeding, esordiranno nella Pool E il 14 novembre alle ore 23.30 (italiane) contro le giapponesi Shiba/Reika. Dopo un giorno di riposo, il duo tricolore scenderà in campo il 16 novembre, quando alle ore 00.30 affronterà le messicane Monkhouse/Belanger. Giada e Claudia chiuderanno poi la fase a gironi il 17 novembre alle ore 5.30 contro le lettoni Tina/Anastasija.

Le azzurre, arrivate qualche giorno fa in Australia, in questi giorni stanno prendendo confidenza con “The Drive”, impianto sportivo all’avanguardia, sede della manifestazione iridata.

Fonte e foto: federvolley.it