Il Centro Commerciale Costaverde sostiene lo sport locale

Un gesto concreto di vicinanza al territorio e di supporto allo sport locale: il Centro Commerciale Costaverde ha consegnato ufficialmente le nuove divise alla ASD Deportivo Montenero di Montenero di Bisaccia.

La cerimonia di consegna, svoltasi presso la Direzione del centro commerciale, ha visto la partecipazione di Feliciano Liccardo ed Emanuele Ceci, in rappresentanza della societÃ

sportiva, che hanno ricevuto con entusiasmo il materiale destinato agli atleti.

â€œLâ€™impegno nello sport Ã¨ fondamentale per la crescita dei giovani e per il benessere della nostra comunitÃ â€“ ha dichiarato il Direttore del Centro Commerciale Costaverde, Dario Valerii â€“. Siamo felici di poter dare un contributo concreto alla ASD Deportivo Montenero, una realtÃ che promuove i valori della passione, della dedizione e del gioco di squadra. Abbiamo scelto di sostenere interamente il costo delle nuove divise per non gravare sulle famiglie e per permettere ai ragazzi di praticare sport nelle migliori condizioni".

Nella foto, da sinistra Liccardo, Valerii e Ceci