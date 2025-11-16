Eccellenza, tutti i risultati. La Bacigalupo Vasto Marina risale al secondo posto

Dopo gli anticipi di ieri (Montorio '88-Pianella 2-0 e San Salvo-Virtus Cupello 0-1), completato il quadro della 13^ giornata di andata del Campionato regionale di Eccellenza abruzzese.

Vittoriose Pro Vasto e Bacigalupo Vasto Marina.

La squadra di Giancarlo Manes ha espugnato Celano, imponendosi 3-1 con i gol di Emirson Tafili, Monteiro e D'Angelo; quella di Roberto Cesario ha regolato in casa, 2-1, la Fucense Trasacco grazie alle reti di Di Nisio e Finizio, riconquistando la seconda posizione in classifica a -1 dalla capolista Santegidiese.

RISULTATI - Montorio-Pianella 2-0, San Salvo-Virtus Cupello 0-1, Bacigalupo Vasto Marina-Fucense Trasacco 2-1, Celano-Pro Vasto 1-3, Lanciano FC-Folgore Delfino Curi Pescara 3-1, Penne-Pontevomano 1-1, Renato Curi Angolana-Ovidiana Sulmona 5-1, Santegidiese-Mosciano 0-2, Torrese-Sambuceto 5-0

CLASSIFICA - Santegidiese 27, Bacigalupo Vasto Marina 26, Fucense Trasacco, Lanciano FC 25, Mosciano, Renato Curi Angolana 23, San Salvo, Celano 20, Virtus Cupello 19, Pro Vasto, Torrese 18, Penne 16, Folgore Delfino Curi Pescara, Ovidiana Sulmona 12, Pianella, Pontevomano 10, Montorio '88, Sambuceto 7

PROSSIMO TURNO - Sambuceto-Montorio '88 (sabato), Folgore Delfino Curi Pescara-Santegidiese, Fucense Trasacco-San Salvo, Mosciano-Penne, Ovidiana Sulmona-Bacigalupo Vasto Marina, Pontevomano-Torrese, Pro Vasto-Lanciano FC, Virtus Cupello-Celano