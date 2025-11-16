Mondiali di beach volley, riscatto per Claudia Scampoli e Giada Bianchi dopo lâ€™iniziale sconfitta

Riscatto significativo dopo lâ€™iniziale sconfitta per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, coppia azzurra impegnata ai Mondiali 2025 di beach volley in corso ad Adelaide, in Australia.

La giocatrice vastese classe 2000 e la compagna del duo di Monza del 2001, inserite nella pool E della prima fase della competizione iridata, hanno ottenuto una bella e convincente vittoria contro le messicane Torres-Gutierrez per 2-1 (18-21, 21-12, 15-13). Un successo arrivato al termine di una gara che aveva visto le azzurre andare sotto nel primo set e poi brave a imporsi nel secondo con un netto 21-12, per poi completare la rimonta nel tie-break vinto 15-13.

Giada e Claudia, che fin qui hanno raccolto una vittoria e una sconfitta (nel match inaugurale contro la coppia giapponese Asami Shibaâ€“Reika Murakami per 2-0), torneranno nuovamente in campo lunedÃ¬ 17 novembre alle ore 5.30 italiane nellâ€™attesissimo match contro le lettoni Tina-Anastasija.

A guidare le coppie italiane in gara in questi Mondiali Ã¨ il direttore tecnico della Nazionale femminile, la vastese Caterina De Marinis, nel cui staff Ã¨ presente Ettore Marcovecchio, altro componente vastese in azzurro.

Fonte e foto federvolley.it








