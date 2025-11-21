Storie di sportivi abruzzesi, ecco "I Campioni siamo noi"

Dall’Abruzzo al mondo: atleti, allenatori, dirigenti e imprenditori dello sport che hanno portato in alto il nome della loro terra, spesso nati lontano, ma sempre legati alle proprie radici.

A raccontarli è il libro “Abruzzo: i campioni siamo noi” di Generoso D’Agnese, Geremia Mancini e Duilio Rabottini, pubblicato da Masciulli Edizioni di Giulianova.

Nel volume vengono raccontati campioni di ieri e di oggi, ma anche microstorie: oltre 150 storie di star e di atleti, spesso semisconosciuti.

Filo invisibile che lega le figure protagoniste del libro è l’Abruzzo.

Grande partecipazione di pubblico è stata registrata alle due presentazioni che si sono svolte nei giorni scorsi. La prima, ad Abbateggio, nel corso della quale gli autori hanno messo in risalto le storie di alcuni atleti protagonisti del libro, come quella di Robert “Dipper” Dipierdomenico, originario proprio del piccolo centro del Pescarese.

La seconda all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, alla presenza, tra gli altri, di tre protagonisti della pallacanestro italiana: Mali Pomilio, Claudio Capone e Federica Ciampoli. Inoltre, ci sono stati anche due videomessaggi del capitano dell’Olimpia Milano, il teatino Pippo Ricci, e dell’ex attaccante di Milan, Lecce e Pisa, Ricardo Paciocco, nato in Venezuela. La scorsa notte, inoltre, uno degli autori, Duilio Rabottini, è stato ospite del programma La notte di Radio1.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 21 quando Duilio Rabottini, affiancato dall’ex calciatore di serie A Ricardo Paciocco, originario di Vacri, sarà ospite del Convitto nazionale di Chieti dove si confronterà gli studenti.

Venerdì 28, alle ore 18, invece, a Chieti, gli autori e l’editore Masciulli presenteranno il volume nella Libreria De Luca di via Cesare de Lollis.

Fonte: Ansa Abruzzo