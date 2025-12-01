Ultima domenica di novembre da incorniciare per la Podistica San Salvo, avvicinandosi ad un finale di stagione â€œincredibile con tante gare, tanti record personali â€“ sottolinea in una nota il presidente del sodalizio sportivo Michele Colamarino -. Un grande applauso lo voglio fare con tutto il cuore allâ€™amico Luca Di Santo, migliore abruzzese alla Firenze Marathon, con la sua tenacia caparbietÃ e forza di volontÃ migliora il suo personale alla maratona con lo strepitoso tempo di 2:44:32.
E un grande applauso a Luca Felice, con lâ€™ottimo tempo di 3:15:19, a seguire Luca Benedetto, con il super tempo di 3:53:37, seguito da Michelino Natale, con il bel tempo di 3:54:02.
Siamo stati presenti anche al Trail Monte Pallano gara di 10 km a Tornareccio con tanti premiati di categoria; al Memorial Sponsano a San Severo, km 10, con la mitica Mafalda Lucci 4^di categoria e alla Michettiana Running a Francavilla al Mareâ€œ.